Петър Илиев: Управляващите искат да ударят финансовия сектор в цялата му дълбочина

Започва петото специално издание на форума "Финанси: Уравнения и решения".

Сред заложените основни теми са пенсионното осигуряване, както и парични бюджетни политики.

"На форума с много високо експертно присъствие ще се опитаме да представим глобалните тенденции, които движат икономиката в света, в Европа и в България, защото те са неразделно свързани - пред какви рискове са изправени. Ще определим националните рискове пред банковия, застрахователния, пенсионния, осигурителния сектор у нас", каза единият от модераторите на събитието Петър Илиев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му, управляващите имат намерение да ударят финансовия сектор в цялата му дълбочина.

"Не говорим само за данък свръхпечалба. Последната новина е, че управляващите подготвят подобна мярка, макар и не като данък, върху дружествата за пенсионно осигуряване, което е възможно най-лошата новина", категоричен е Илиев.

Ако има чуваемост сред управляващите политици, именно чрез такива форуми, това е един от механизмите за начало на подобен диалог, смята той.

"Надявам се, че разум в това отношение ще бъде проявен от страна на политиците . Желание от страна на финансовия сектор има. Управляващите, независимо от предишното им битие, не знаят как да действат при форсмажорни обстоятелства. Цяла Европа се намира във форсмажор", заяви още Илиев.