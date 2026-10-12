Петър Илиев: Управляващите искат да ударят финансовия сектор в цялата му дълбочина

Започва петото специално издание на форума "Финанси: Уравнения и решения".
Сред заложените основни теми са пенсионното осигуряване, както и парични бюджетни политики.
"На форума с много високо експертно присъствие ще се опитаме да представим глобалните тенденции, които движат икономиката в света, в Европа и в България, защото те са неразделно свързани - пред какви рискове са изправени. Ще определим националните рискове пред банковия, застрахователния, пенсионния, осигурителния сектор у нас", каза единият от модераторите на събитието Петър Илиев пред Bulgaria ON AIR.
По думите му, управляващите имат намерение да ударят финансовия сектор в цялата му дълбочина.
"Не говорим само за данък свръхпечалба. Последната новина е, че управляващите подготвят подобна мярка, макар и не като данък, върху дружествата за пенсионно осигуряване, което е възможно най-лошата новина", категоричен е Илиев.
Ако има чуваемост сред управляващите политици, именно чрез такива форуми, това е един от механизмите за начало на подобен диалог, смята той.
"Надявам се, че разум в това отношение ще бъде проявен от страна на политиците . Желание от страна на финансовия сектор има. Управляващите, независимо от предишното им битие, не знаят как да действат при форсмажорни обстоятелства. Цяла Европа се намира във форсмажор", заяви още Илиев.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.