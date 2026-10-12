Йотова за Ива Михайлова: Ще се срещна с нея при първа възможност

Президентът Илияна Йотова очаква заключението на лекарите от "Пирогов" за състоянието на 23-годишната Ива Михайлова, която пристигна в България след продължили месеци съдебни спорове в Северна Македония заради необходимостта от специализирано лечение на травмите ѝ след тежка катастрофа. Пред медиите тя сподели, че е разбрала за пристигането на момичето след интревю рано сутринта.

"Не са търсили съдействие от моя страна", категорична е Йотова.

По думите ѝ към момента няма повече информация за състоянието на Михайлова, а предстои да бъдат изяснени и обстоятелствата около пристигането ѝ.

"Предполагам, че прегледът в "Пирогов" тече в момента, ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти", каза още Йотова. "Мисля, че и други компетентни органи в България трябва да отговорят първо на въпроси, които ви интересуват."

Президентът заяви, че ще се срещне с нея при първа възможност, дори да я оставят в болница.

"Предстои да видим каква реакция ще има от страна на Северна Македония", коментира тя.

Според Йотова няма опасност сигурността на Михайлова да бъде застрашена на територията на България.

"Въпросът е да видим какво е нейното състояние и да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече от няколко месеца преди всички международни институции", допълни държавният глава.

Днес Ива Михайлова се прибра в България

Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат.

Пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство до момента не можеше да напуска родния си град - Кочани, за лечение заради съдебна забрана.

Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас.

"Минахме през границата с адвоката ми, здравословното ми състояние се влоши, той ме взе и без никакъв проблем се прибрахме в България. Показах македонската си лична карта и после българската показах на нашата граница", каза Ива Михайлова пред bTV.

По-рано от Министерството на външните работи (МВнР) съобщиха, че ведомството не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството ѝ и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им. Контакт с министерството е бил установен от адвоката непосредствено преди неговото изявление.