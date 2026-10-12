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Мъж на 33 години падна от мост в реката край село Горна Росица

На съоръжението се извършва реконструкция

12.10.2026 | 12:59 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 33 години е паднал от мост в коритото на река Росица в района на село Горна Росица тази сутрин около 7:20 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Служители на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Севлиево са извадили мъжа от речното корито.

Пострадалият е транспортиран в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ в Габрово. Към момента се уточняват характерът и степента на получените наранявания.

На мястото на инцидента се извършва оглед, а обстоятелствата около случилото се се изясняват, посочват от полицията.

От полицията потвърдиха за БТА, че мъжът, паднал от съоръжението, вероятно е един от работниците по реконструкция на обекта. 

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Тагове:

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