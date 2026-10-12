23-годишен издавал маймунски звуци и се подигравал на чужденец в София

Софийската районна прокуратура обвини 23-годишен мъж за хулигански действия, извършени по расистки и ксенофобски подбуди, съобщиха от държавното обвинение. Той е задържан за 72 часа.

Според доказателствата на 10 октомври в района на Народния театър „Иван Вазов“ в София, обвиняемият е издавал звуци, наподобяващи маймуна и е отправял подигравателни реплики, мотивирани от расова принадлежност на чужд гражданин. След това мъжът е преследвал чужденеца по улиците в центъра на столицата и е демонстрирал агресивно отношение към него. Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост и е извършено по хулигански и ксенофобски подбуди.

По случая се води разследване. При подобни обвинения законът предвижда лишаване от свобода. Наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.