Спират топлата вода в ж.к. "Христо Смирненски" в София

"Топлофикация София" спира топлоподаването към блокове 8, 9, 10 и 10А в ж.к. "Христо Смирненски" в периода от 27 октомври до 27 ноември заради ремонт на топлопреносната мрежа. От дружеството уточняват, че ремонтът няма да обхване целия квартал.

"Топлофикация София" продължава дейностите по обновяване на топлопреносната мрежа в ж.к. „Христо Смирненски“ като подменя участъци, определени като приоритетни за ремонт.

Сроковете са съобразени с необходимия обем и технологичното време за изпълнение на ремонтните дейности. При техническа възможност и по-ранното им приключване топлоподаването ще бъде възстановено преди посочените дати.

За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.