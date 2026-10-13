При първи опит: Няма кворум за изслушването по случая "Петричкия Ескобар"

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 15 / 15

Няма кворум в пленарна зала за провеждането на извънредното заседание на Народното събрание, след като се регистрираха само 87 народни представители.

В пленарна зала се регистрираха 14 депутати от ПГ на "Прогресивна България", 25 от ПГ на ГЕРБ-СДС, 17 от ПГ на ДПС, 16 от ПГ на "Демократична България", 13 от ПГ на "Продължаваме промяната" (ПП) и 2 от ПГ на "Възраждане".

Председателката на парламента Михаела Доцова съобщи, че следващата регистрация ще се състои след 15 минути.

Програмата за извънредното заседание включва само една точка – изслушване на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Иванов Пенов, Васил Кирилов Кордев, заемал длъжността началник на затвора в София през ноември - декември 2022 г., на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с Указ № 119 от 5 декември 2022 г., отразяването на инцидента с обозначена дата 16 ноември 2022 г. и предприетите проверки по случая.

Искането за изслушване бе внесено от Асен Василев и група народни представители на 8 октомври 2026 г.