Петър Витанов: Вече е време и за разговор с Митрофанова

България не разполага със защитата срещу дронове, която е необходима, решението на проблема изисква общоевропейски отговор, каза председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов.

"Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Ние, каквото и да направим като национална държава, единствено можем да бъдем самореактивни. Тук трябва общоевропейски отговор, някаква общоевропейска инициатива", посочи Витанов във връзка със случващото се в Черно море.

По думите му нито Украйна, нито Русия разполагат с напълно ефективна защита срещу дронове, въпреки значителните инвестиции в тяхното разработване и в системите за противодействие.

Витанов заяви, че страната ни следва протоколите на НАТО и поддържа постоянен контакт със съюзниците. По думите му предстои разговор между премиера и партньорите за набелязване на необходимите мерки. Предстои и разговор с руския посланик Митрофанова. Попитан не трябваше ли премиерът Радев да разговаря с посланика при първата атака срещу търговски кораби от преди седмица, Витанов отвърна, че сега вече е време.

Относно въпроса дали Русия стои зад атаките срещу плавателни съдове в Черно море, Витанов посочи, че още след първия случай е имало подобни предположения, но тогава не е имало категорични данни за произхода на дрона.

Витанов отхвърли твърденията, че по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност службите са посочили категорично Русия като отговорна страна. По думите му тогава е ставало въпрос за работни хипотези, като е имало предположения от румънска страна, а България е потърсила съдействие от партньорските служби, включително от САЩ.

"От началото на годината са 460 ударените кораба", каза още Витанов. Той посочи, че въпросът за сигурността в Черно море вече се обсъжда на европейско равнище и че през последния месец и половина темата е била включена във формати и срещи на Европейския съюз и НАТО.

Случаят с Петричкия Ескобар

В отговор на въпрос за работата на комисията по помилванията Петър Витанов заяви, че разполага с медицинската експертиза на осъдения, чиято молба за помилване е в центъра на обществените дискусии.

"Този човек е с инсулт, той е с перитонит, той е с левкемия, която изисква спешно лечение, защото има риск за живота му, той е с деменция", посочи Витанов.

По думите му заключението на медицинската комисия е подписано от седем лекари, сред които директори на болници. Витанов уточни, че става въпрос за разглеждане на молба за помилване, а не за оправдаване на извършено престъпление.

Председателят на ПГ на ПБ определи продължаващите вече месец и половина дискусии по случая като черна кампания и обвини политическите си опоненти, че използват парламента за предизборни цели.