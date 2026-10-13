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Шофьор загина на място, влак удари колата му на жп прелез

Той не е спазил сигналите на работещата светофарна уредба

13.10.2026 | 13:02 ч. Обновена: 13.10.2026 | 13:02 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Шофьор на лека кола загина на място, след като беше ударен от влак. Инцидентът е станал днес около 10 часа на жп прелеза в бойчиновското село Портитовци.

Сигналът за инцидента е подаден в 10.15 минути.

Лек автомобил, бял на цвят, със софийска регистрация, е бил ударен от преминаващ влак на жп прелеза в село Портитовци. 

Водачът е преминал, без да спазва сигналите на работеща светофарна уредба и е загинал на място, съобщиха от полицията в Монтана.

Самоличността му се установява. Влакът е пътувал от Бойчиновци към Мърчево.

 

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