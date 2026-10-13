Шофьор загина на място, влак удари колата му на жп прелез

Шофьор на лека кола загина на място, след като беше ударен от влак. Инцидентът е станал днес около 10 часа на жп прелеза в бойчиновското село Портитовци.

Сигналът за инцидента е подаден в 10.15 минути.

Лек автомобил, бял на цвят, със софийска регистрация, е бил ударен от преминаващ влак на жп прелеза в село Портитовци.

Водачът е преминал, без да спазва сигналите на работеща светофарна уредба и е загинал на място, съобщиха от полицията в Монтана.

Самоличността му се установява. Влакът е пътувал от Бойчиновци към Мърчево.