Шофьор загина на място, влак удари колата му на жп прелез

Шофьор на лека кола загина на място, след като беше ударен от влак. Инцидентът е станал днес около 10 часа на жп прелеза в бойчиновското село Портитовци.
Сигналът за инцидента е подаден в 10.15 минути.
Лек автомобил, бял на цвят, със софийска регистрация, е бил ударен от преминаващ влак на жп прелеза в село Портитовци.
Водачът е преминал, без да спазва сигналите на работеща светофарна уредба и е загинал на място, съобщиха от полицията в Монтана.
Самоличността му се установява. Влакът е пътувал от Бойчиновци към Мърчево.
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