Сигналите ви: Занемарена пътека, сметище, пропаднала настилка

Едни от най-активните ни потребители в платформата на Helpbook.info са от Русе. Редовно получаваме сигнали за изоставени автомобили, но този път ще обърнем внимание на опасностите, които дебнат из града.

Писаха ни за пешеходна пътека в критично състояние, която според кадастъра изцяло попада под грижите на общината, тъй като е нейна частна собственост.

„Пътеката е нацепена и има сериозни пропадания на няколко места, които са от години и се влошават. Това създава пряка опасност от инциденти за живущите и затруднява достъпа до входа. Като собственик на жилище в посочения адрес и данъкоплатец, настоявам за извършване на оглед и включване на обекта в графика за спешни текущи ремонти за 2026 г.“ (целият сигнал - тук)

В непосредствена близост до детска градина в града са белязани 8 дървета за премахване още преди две години, но все още няма предприети мерки, а едно от тях паднало преди дни. (целият сигнал - тук)

Писаха ни и от град Варна за пропаднала паважна настилка около улична шахта: „Или заобикаляш или спираш, за да преминеш, без да се повреди автомобила.“ (целият сигнал - тук)

Получихме оплакване от област Хасково: „Подавам сигнал за сериозно екологично нарушение на територията на община Любимец. Непосредствено до брега на река Марица е образувано незаконно сметище с обем около 2-3 тракторни ремаркета. Отпадъците са смесени - битови, строителни и пластмаси. Поради непосредствената близост до водното корито съществува пряк риск от отмиване на замърсители в реката, както и от разнасяне на отпадъци по течението. Моля екипът на HelpBook да входира официален сигнал към РИОСВ - Хасково и Община Любимец за предприемане на спешна проверка на терен и почистване на района.“ (целият сигнал - тук)

Ако попаднете на нередности, можете да подадете сигнал в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.