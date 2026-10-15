Колко струва парното? Енергийният доклад на Далсия сравнява шест български града

Потреблението на топлинна енергия намалява средно с 8,9%, а сезонната сметка – с 3,9%, показва анализ на 127 810 клиенти.

Колко плащаме за парно и защо сметките се различават толкова много? Отговорът не зависи само от цената на топлинната енергия, показва последният Енергиен доклад на Далсия за отоплителен сезон 2025/2026.

Компанията, която обедини Бруната, Сименс Елвеко и Топлоконтрол, анализира изравнителните сметки на 127 810 клиенти в София, Пловдив, Русе, Разград, Козлодуй и Плевен и ги сравни с предходния сезон.

Резултатите показват 8,9% по-ниско средно потребление в размер на 4,47 MWh на клиент, и 3,9% по-ниска средна претеглена сезонна сметка – 306 евро.

Шест града, различни сметки

В София средното потребление намалява с 10,4%, а сезонната сметка – от 325,5 на 308,9 евро. В Пловдив потреблението също спада, с 4,7%, докато сметката остава практически без промяна.

В Разград, Плевен, Козлодуй и Русе потреблението се увеличава, но отражението върху сметките е различно заради цените на топлинната енергия.

Интересен е примерът с Козлодуй, където средната цена на енергията е 38,5 евро/MWh – най-ниската сред анализираните градове. В София тя е 69,5 евро/MWh. Въпреки тази разлика средните сезонни сметки са близки – съответно 313,2 и 308,9 евро.

Причината е в количеството използвана енергия: средно 8,14 MWh в Козлодуй срещу 4,45 MWh в София.

Къде се използва най-много енергия за отопление?

За да сравни потреблението независимо от размера на жилищата, Далсия анализира и използваната енергия за отопляването на един кубичен метър.

Най-ниската средна стойност е в Пловдив – 22,4 kWh/m³, следва София с 24,5 kWh/m³ и Русе с 28,3 kWh/m³. В Плевен показателят достига 31,5 kWh/m³, в Разград – 34,3 kWh/m³, а най-висок е в Козлодуй – 51,5 kWh/m³.

Разликата е около 2,3 пъти. Върху потреблението влияят топлоизолацията, отоплителната инсталация, изложението, климатът и начинът, по който домакинствата управляват отоплението си.

Как можем да управляваме сметките по-добре?

Цената на топлинната енергия не зависи от отделното домакинство, но потреблението може да бъде наблюдавано и в определена степен управлявано.

Ежемесечното дистанционно отчитане позволява потребителите да следят разхода си през отоплителния сезон, вместо да научават резултата едва с годишната изравнителна сметка. Данните от уредите се събират без посещение в жилището, а редовната информация помага за по-добро планиране на разходите.

Допълнителна възможност дават интелигентните радиаторни термоглави. Чрез тях температурата може да се програмира по часове и помещения и да се управлява през мобилно приложение – например да бъде по-ниска при отсъствие и комфортна, когато семейството е у дома.

Комбинацията от двете технологии дава възможност за по-информирано управление на отоплението, без ненужен компромис с комфорта.

Енергийният доклад на Далсия показва, че зад всяка сметка стоят не само цените, но и реалното потребление. А колкото по-добре познаваме потреблението си, толкова повече възможности имаме да го управляваме.

Анализът за отоплителен сезон 2025/2026 обхваща шест български града. Посочените суми са без ДДС и не включват топла вода. Средните стойности по градове са изчислени на база клиентите, използвали отопление.