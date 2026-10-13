Тройният убиец от Лозен отново е осъден на доживотен затвор без замяна

Софийският градски съд (СГС) за втори път осъди на доживотен затвор без право на замяна тройния убиец от Лозен Чавдар Бояджиев. Това съобщиха от прокуратурата, след като СГС за втори път гледа делото срещу 37-годишния мъж. Това се случи, след като миналата година градският съд веднъж вече наложи най-тежкото наказание на Бояджиев, но след това Софийският апелативен съд отмени присъдата заради липса на мотиви и върна делото на първата инстанция, припомня "Лекс.бг".

Сега нов състав на СГС призна Бояджиев за виновен отново по всички обвинения и му наложи пак най-тежкото наказание.

Бояджиев бе арестуван за убийството на Яна и Иво през 2023 г.

През лятото на 2023 г. мъжът беше арестуван за убийството на 18-годишната Яна и 27-годишния Иво Колев. Тогава стана ясно, че година по-рано Бояджиев е убил и 22-годишна жена, като е бил задържан, но след това съдът го е освободил, тъй като обвинението било за непредпазливо деяние.

Защо е убил първата си жертва

Разследването и на трите случая отне близо две години и в началото на 2025 г. Бояджиев беше пратен на съд. Според обвинителния акт той имал връзка с първата жертва и във фаталния за нея 6 април 2022 г. тя била в дома му в Лозен. Жената искала да задълбочат връзката си и да имат дете, което според разследващите станало причина Бояджиев да я убие, като я удушил с колан. След това сам се обадил в полицията и казал, че е станал нещастен случай.

След скандал с Яна я душил и прострелял

Убиецът имал спорадични контакти и със следващата си жертва – 18-годишната Яна. На 3 август 2023 г. той я взел с колата си от работното ѝ място и отишли в покрайнините на Лозен, където се скарали и той започнал да я души. След като момичето престанало да се движи, убиецът я прострелял два пъти в тялото.

Застрелял и Иво, който отказал да му даде пари и кода от банкирането на телефона

След това си уговорил среща с приятеля си Иво Колев, за да му поиска пари, за да избяга. В поле край Лозен Бояджиев поискал от Колев 15 000 лева, които той отказал да му даде. Бояджиев започнал да стреля по ръцете, краката и тялото на Колев, за да го принуди да му каже кода на мобилния телефон и онлайн банкирането, като произвел общо осем изстрела. След отказите убиецът застрелял жертвата си с два куршума в главата. На следващия ден Бояджиев беше арестуван в Айтос.