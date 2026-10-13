Омбудсманът: Жалби, написани с AI, затрудняват работата ни

Институцията на омбудсмана получава жалби, написани с помощта на изкуствен интелект, които затрудняват работата на експертите, съобщи омбудсманът Велислава Делчева по време на международна конференция за въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции.

„Получаваме жалби от няколко месеца, които очевидно са написани от ИИ. Жалбите вече са в рамките на 7-8 страници. Изключително разнопосочни, с много въпроси. Това много затруднява работата на експертите, защото отнема допълнително време, за да бъде открит какъв е конкретният проблем на човека и да бъде решен“, обясни Делчева.

По думите ѝ изкуственият интелект вече е част от ежедневието и все по-често участва в процеси, които засягат основни права. Технологията може да влияе върху решения за отпускане на кредити, достъп до социална помощ и въпроси, свързани със здравето. Затова правозащитните институции трябва да познават рисковете и предизвикателствата, свързани с използването ѝ.

„ИИ не носи отговорност, няма сърце, емпатия, не може да замести човека. Изключително важно за мен, като омбудсман, е човекът да остане в центъра на вземането на решения и да не се дава възможност на ИИ да дискриминира“, заяви Делчева. Тя допълни, че в институцията вече е организирано обучение за експертите, като паралелно се проучват възможностите за използване на изкуствен интелект в работата ѝ.

Според европейското законодателство институцията на омбудсмана трябва да осъществява мониторинг върху системите с изкуствен интелект. Такъв обаче все още не се извършва, тъй като в България липсва законодателство, което да предостави необходимите правомощия, съобщава "Труд". При откриването на форума омбудсманът заяви, че изкуственият интелект не е неутрален и приема облика на хората, които го създават и управляват.