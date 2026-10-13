Пускат парното в Перник от утре

Поетапното включване на парното отопление в Перник започва от утре, 14 октомври. Приоритетно ще бъде пуснато първо в детските градини и училищата, съобщиха от „Топлофикация - Перник“ АД.

В тази връзка от дружеството призовават потребителите да приключат всички ремонтни дейности по вътрешните отоплителни инсталации преди подаването на топлинна енергия.

Вентилите на радиаторите трябва предварително да бъдат отворени на максимална степен, за да се избегне необходимостта от допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след включването на парното.

От топлофикационното дружество уточняват, че упълномощеното лице, което отговаря за работата с абонатната станция, трябва да осигури запълването на вътрешната отоплителна инсталация. В сградите в режим на етажна собственост, в които отоплителните инсталации не са запълнени поради продължаващи ремонтни дейности в отделни жилища, парното няма да бъде включено, посочват от „Топлофикация - Перник“.

Успоредно с поетапното пускане на парното отопление „Топлофикация - Перник“ АД трябва до 22 октомври да изпълни и предписанията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София, дадени след проверки, извършени в периода от 21 септември до 9 октомври. Те се отнасят до газохода, по който отпадъчните газове от парогенератор № 5 се отвеждат към сероочистващата инсталация, както и до натоварването на същия парогенератор.