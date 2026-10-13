Водещият на „Директно“ по Bulgaria ON AIR получи второ отличие от Сдружението на общините

Водещият на предаването „Директно“ по Bulgaria ON AIR Димитър Абрашев получи отличие от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за задълбоченото познаване на проблемите на общините и последователното представяне на гласа на местната власт пред националната аудитория.

Това е второто отличие на НСОРБ за Абрашев - през 2017 г. той получава наградата „Медиен глас на общините“, а днес още веднъж утвърждава ангажимента си към обективно отразяване на реалността не просто в София, а в цяла България.

Темите на местното самоуправление са постоянна част от журналистическия разговор в „Директно“. Предаването се излъчва всеки делничен ден от 17:50 часа и поставя във фокуса си въпроси, които засягат ежедневието на хората в цялата страна – финансовата самостоятелност на общините, отношенията между централната и местната власт, регионалните неравенства и качеството на публичните услуги.

Отличието беше връчено на 12 октомври в курортен комплекс „Албена“ по време на Годишната среща на местните власти, посветена на 30-годишнината на НСОРБ. Наградата връчиха председателят на Управителния съвет на Сдружението Даниел Панов и изпълнителният директор Силвия Георгиева.

При получаването на наградата Абрашев подчерта отговорността на журналистите да чуват гласа на хората и да задават въпросите, които невинаги са удобни за институциите. Той отбеляза, че диалогът между медиите и местната власт изисква откритост и взаимно уважение, както и пространство за критични въпроси.

Какво още е подготвил екипът на „Директно“ през настоящия сезон? Следете актуалните теми всеки делничен ден от 17:50 ч. по Bulgaria ON AIR.