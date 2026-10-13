Катастрофа с ТИР затвори пътя Велико Търново-Русе

Самокатастрофирал ТИР затвори временно главния път между Велико Търново и Русе в участъка преди село Поликраище. Инцидентът е станал около 19:30 часа, съобщава bTV.

При катастрофата е пострадал водачът на тежкотоварния автомобил.

Движението в района е временно ограничено, като е организиран обходен маршрут през село Първомайци.

За няколко дни това е поредна катастрофа в този участък.

Пътната настилка е мокра заради валежите от дъжд, което допълнително затруднява движението.

Причините за произшествието се изясняват.