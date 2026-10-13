Катастрофа с ТИР затвори пътя Велико Търново-Русе

Самокатастрофирал ТИР затвори временно главния път между Велико Търново и Русе в участъка преди село Поликраище. Инцидентът е станал около 19:30 часа, съобщава bTV.
При катастрофата е пострадал водачът на тежкотоварния автомобил.
Движението в района е временно ограничено, като е организиран обходен маршрут през село Първомайци.
За няколко дни това е поредна катастрофа в този участък.
Пътната настилка е мокра заради валежите от дъжд, което допълнително затруднява движението.
Причините за произшествието се изясняват.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.