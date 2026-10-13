Валентин Радев: Притесняваме се да наречем агресора “агресор”

Валентин Радев, бившият вътрешен министър и експерт по боеприпаси, коментира проведената среща днес между премиера Румен Радев и посланик Елеонора Митрофанова, като я определи като “слаба”.

Срещата между тях беше заради втората атака по търговки кораби в Черно море.

"Надали сега трябваше Радев да се среща с Митрофанова. Светът вижда и е доказано кой е агресорът във войната. Володимир Зеленски заяви, че иска мир, докато не виждаме същото от Кремъл. Ние се притеснявахме да наречем агресора "агресор". Пропуснахме няколко стъпки, с които да заострим вниманието", коментира експертът в предаването “Денят ON AIR”.

Според Радев украинската страна зове за мир, но в лицето на Лавров, Песков и Путин се вижда обратното.

България е в риск

Радев добави, че страната ни вече се намира в зоната на войната. По думите му цялата зона на морето е обявена за военна, освен териториалната част около Румъния и България.

“Тепърва ще има поводи за такива разговори, ноти и привикване на посланици. Ние сме външна граница - и Румъния, и България. Да дойдат от НАТО и заедно да пазим морето. Тук няма външни самолети, не разбирам защо. В Румъния има Patriot - ние нямаме такива сили", допълни Радев пред Bulgaria ON AIR.

Той добави, че без ЕС и НАТО не сме в състояние да се защитим.

"Ускорено трябва да се въведат в експлоатация F-16 - ние не го правим. Никога не сме били в толкова неприятна ситуация, където цялото ръководство са военни. Нямаме никакви съвременни средства - тях ги купуваше ГЕРБ. Ние сме беззащитни сами - затова сме в НАТО и ЕС”, каза още екс министърът.

Гледайте видеото с целия разговор.