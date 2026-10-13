КЗП след проверките: Глоби очакват големите търговски вериги

Игнат Арсенов заяви, че след направените проверки от, още през ноември може да има санкционирани големи търговски вериги заради необосновано увеличение на цените на основни хранителни продукти.

В предаването "Денят ON AIR" Арсенов уточни, че санкции ще бъдат налагани, само ако търговците не успеят да обосноват установените при проверките поскъпвания. "Това са данни от наши проверки, от цени, инспектирани на място. Няма никаква спекулация", подчерта експертът.

Малката потребителска кошница

Арсенов добави, че КЗП е направила представителна извадка на конкретни продукти от малката потребителска кошница, сред които краве масло, сирене, кисело мляко и домати. Той добави, че налице са огромни надценки на продукти от малката потребителска кошница - краве масло, сирене.

"Направили сме представителна извадка. Трябва да кажем, че става въпрос за конкретни продукти. Това са максималните надценки, които сме видели", подчерта Арсенов пред Bulgaria ON AIR.

Според експерта надценките се установяват чрез сравнение между доставната и продажната цена, след приспадане на ДДС. "Тук не говорим за печалба, а за надценка. Това дали една верига работи на печалба или загуба, е отделен въпрос", заяви представителят на КЗП.

По думите му в надценката влизат както разходите за заплати и дейността на фирмите, така и техните печалби.

"Виждаме, че при намаляване на доставната цена се увеличава продажната. За този месец, за който сме изискали данни, няма никакви нови фактори".

Той определи установените надценки като фрапиращи и подчерта, че комисията ще изисква обяснения за подобни разминавания.

Проверките продължават

Арсенов е категоричен - КЗП продължава с проверките и ще изисква документи за всяка стока, при която е установено съмнително увеличение на цената.

"Проверките продължават, няма да спрем. Ще съберем още данни. Ще искаме обосновка за всяка една стока, която сме установили. Ако няма такава – съставяне на акт и след това санкции", категоричен е Арсенов.

Той добави, че законът дава между 5 и 10 дни на съответния търговец да събере и представи необходимите данни.

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