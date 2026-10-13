Случаят с НЗОК в Пловдив: Да се направят проверки на болничните отчети

В Пловдив се разследват съмнения за източване на над 3 млн. евро от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез предполагаеми фиктивни хоспитализации и схеми със скъпоструващи лекарства. Случаят повдига въпроси за контрола върху болничните отчети, разходването на публични средства и предотвратяването на незаконния износ на медикаменти.

Бившият здравен министър д-р Илко Семерджиев коментира случая в предаването “Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR и постави въпроси за работата на контролните органи, възможен политически чадър и твърденията, че заради незаконен износ на лекарства пациенти са оставали без необходимото лечение.

Съмнения за нарушения

Според д-р Семерджиев е необходима задълбочена проверка на отчетените клинични пътеки и изплатените за тях средства. Той посочи Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Свети Георги“ в Пловдив като лечебно заведение, чиито отчети според него трябва да бъдат проверени от одитните органи.

Бившият здравен министър обърна внимание на данни за изплатени средства по 24 000 клинични пътеки при капацитет от 49 легла.

“Трябва да се знае, че тези средства, които са изплатени за 24 000 клинични пътеки, отработени в 49 легла, са изплатени на болницата. Тя прави отчетните документи на всеки три месеца и на всяка година“, заяви Семерджиев.

По думите му трябва да се установи как са били изготвяни и проверявани отчетите, както и дали при контролните процедури са могли да бъдат открити несъответствия.

Незаконен износ на скъпоструващи лекарства

Друг акцент в коментара на бившия здравен министър бяха твърденията за незаконен износ на скъпоструващи медикаменти с цел печалба. Според него случаят поставя въпроси за ефективността на контрола върху движението на лекарствата и за възможните последици за пациентите.

Семерджиев изрази съмнения, че контролните механизми не функционират достатъчно ефективно, и настоя за отговори от здравните власти.

“При всички случаи или имаме занижен контрол, или политически чадър, а е възможно и двете“, каза още бившият здравен министър.

Случаят поставя на дневен ред необходимостта от изясняване на обстоятелствата около отчетените медицински дейности, извършените плащания и твърденията за незаконен износ на лекарства. От резултатите на проверките ще зависи дали ще бъдат установени нарушения и кой ще понесе отговорност.

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