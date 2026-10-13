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Четирима от спасените моряци пристигнаха във Варна

Евакуираните са в добро общо състояние, каза Марио Смърков

13.10.2026 | 22:41 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Четирима от спасените моряци от потъналия на 17 мили източно от Шабла кораб “HS Dignity“, плаващ под флага на Гвинея-Бисау вече са пристигнали във Варна, съобщава БТА.

Марио Смърков, областен управител на града каза, че трима от тях са от Сирия, а четвъртият - от Египет. Петият спасен моряк от 16-членния екипаж на ударения и потънал кораб се очаква да пристигне по-късно през нощта.

Те са в добро състояние

Спасените моряци са в сравнително добро състояние, нямат наранявания, допълни Смърков и уточни, че с тях вече разговарят служителите на "Гранична полиция". В днешния ден, независимо от лошото време, благодарение на съвместните действия на "Гранична полиция".

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Морския спасително-координационен център, Военноморските сили и полицията тези хора са спасени и вече са във Варна, изтъкна областният управител.

Областният управител на Варна допълни, че вече е уредено къде да бъдат настанени моряците и да получат храна и дрехи.

 

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