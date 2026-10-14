Мокър сняг вали на проходите Превала, Рожен и Пампорово

Мокър сняг вали в района на проходите Превала, Рожен и Пампорово, съобщиха за БТА от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Валежите са със слаба интензивност, като снегът не се задържа върху пътните платна.

В курорта Пампорово вече се е образувала снежна покривка от около два сантиметра, каза дежурният в Планинската спасителна служба.

Температурата на въздуха е нула градуса, продължава да превалява слаб сняг. Времето е тихо, без вятър, но условията не са подходящи за планински туризъм, обясниха от планинската служба.