Огромно задръстване от камиони на "Капитан Андреево", престоят е до 17 часа

Интензивен трафик и продължително изчакване за товарните автомобили се отчитат тази сутрин на българо-турската граница. Към 7:00 ч. престоят на буферния паркинг на ГКПП "Капитан Андреево" достига 17 часа, а колоната от чакащи камиони пред него е около 680 превозни средства.

На ГКПП "Лесово" изчакването е приблизително 9 часа, като опашката наброява около 240 камиона, съобщават от IBTT Parkings.

Най-сериозни затруднения има при преминаването на товарни автомобили през двата гранични пункта с Турция, предаде "Фокус".

Данните показват значително натоварване както на "Капитан Андреево", така и на "Лесово", където шофьорите трябва да предвидят продължително изчакване.

Фериботите по Дунав са спрени

На българо-румънската граница движението през сухопътните гранични пунктове е нормално. Корабоплаването по река Дунав обаче остава затруднено заради критично ниското водно ниво.

Временно са преустановени фериботните връзки между Оряхово и Бекет, както и между Свищов и Зимнич, припомнят от "Гранична полиция".

На останалите гранични пунктове в страната движението е спокойно.

На границата с Гърция няма затруднения. През ГКПП "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки автомобили, автобуси и камиони.

През пунктовете "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" се пропускат леки автомобили и микробуси с маса до 3,5 тона.

Нормално, без забавяния, е движението и през всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия и Северна Македония.