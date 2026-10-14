Митничари пипнаха марихуана за над 1 млн. евро на "Капитан Андреево"

Митническите служители от "Борба с наркотрафика" откриха 196 пакета с марихуана за 1 813 899 евро на МП "Капитан Андреево" при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната към Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

На 12.10.2026 г., половин час преди полунощ, на пункта пристига влекач с полуремарке с украинска регистрация.

Шофьорът – украински гражданин, декларирал, че превозва дървен материал от иглолистна дървесина от Украйна през Румъния и България за Турция.

По метода "анализ на риска" превозното средство е селектирано за проверка с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение.

При последвалия физически контрол митническите служители откриват сред декларираната стока сакове, пълни с прозрачни полиетиленови пакети със суха зелена тревиста маса.

Установено е с полеви тест, че пакетите съдържат марихуана и са с общо бруто тегло 221,730 кг, възлизаща на стойност 1 813 899 евро по цени за нуждите на съдебната система.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Припомняме, че в края на септември на същия пункт служителите откриха 53 пакета с марихуана за 466 625 евро. Тогава шофьорът – турски гражданин, декларирал, че превозва авточасти и стоманени изделия от Чехия за Турция.