ДБ към Радев: Защо мълчите за атаките и саботажите?

“Защо Ви е страх да постъпите като Доналд Туск?”, попита депутатът от ДБ Божидар Божанов българския премиер.

Днес Радев беше изслушан във връзка с ударите върху търговски кораби в изключителната икономическа зона на България, както и зачестилите случаи на саботажи и конкретно палежа на антените на Starlink край София.

“Г-н премиер, Вие говорите за Коалиция на мира. Едновременно с това се хвалите, че ние си сътрудничим с Румъния и Турция, които обаче са в Коалицията на желаещите. Големият въпрос пред България е къде сме ние - в Коалицията на мира заедно с Иран, Северна Корея и Русия или в Коалицията на желаещите със страните от Западна Европа?”, попита Ивайло Мирчев.

Той сподели още, че никаква нова и важна информация не е предоставена в хода на изслушването.

Русия стои зад атаките

Съпредседателят на “Да, България” критикува управляващите, че нямат куража и смелостта да заявят, че Русия стои зад атаките край българския черноморски бряг, отнели живота на 23 цивилни моряци.



“Всички са наясно кой е извършителят, но си мислим, че ако се снишим един път, Путин ще ни пощади следващия път. Няма такова нещо. Миналата седмица ударът бе на 200 км от българския бряг, тази е на около 30 км от българския бряг - никой не знае какво ще реши Путин следващата седмица. Всеки път, когато показваме, че ни е е страх и се снишаваме, докато отмине бурята, ни удрят по-силно”, подчерта Мирчев, цитиран от пресслужбата на партията.

Той добави, че единственият път пред България е да се изправи пред проблема с гордо вдигната глава, да назове агресора и да потърси съдействие от съюзниците си.



Мирчев първи разкри пред обществеността случая с подпалените антени на Starlink, които осъществяват връзка със сателити и позволяват използването на интернет от страна на Украйна.



“Украинците ползват сателитите на Starlink и Русия логично иска да ги унищожи. Защо обаче България пази случая в тайна? Имало ли е сигнал от партньорските служби, че подобни саботажи към такива антени са възможни и в други европейски държави”, реторично попита Мирчев и заяви, че такъв сигнал действително е получен.



Той постави още въпроси, включително имало ли е патрул на МВР при секретния обект във вечерта на пожара, и настоя за незабавни отговори от службите, които продължават да мълчат по темата. В рамките на изказването му стана ясно, че “Демократична България” отново ще поиска отхвърлената от управляващите временна парламентарна комисия за руските атаки, саботажи и опити за отравяния на оръжейни босове в България.

Бавни действия след КСНС



Колегата му Божанов подчерта, че управляващите не искат да признаят хибридните заплахи и атаки от страна на Русия.



“Затова бяха толкова бавни действията след КСНС, затова и бе допуснат този саботаж, затова и повикахте на кафе Митрофанова, без дори да ѝ връчите нота. Просто да си поговорите и да ѝ кажете, че може би Мадагаскар или Азербайджан е атакувал тези кораби”, категоричен бе Божанов.



Според него отказът на управляващите дори да обсъдят саботажа срещу антените на Starlink е риск за българската сигурност, който отваря широко вратата за нови подобни саботажи.