Храм “Света Петка” в София отбелязва своя празник (СНИМКИ)

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 13 / 13

Днес, 14 октомври Българската православна църква почита паметта на светата преподобна Параскева Епиватска, наричана от нашия народ Петка Българска. Тя е е сред най-почитаните светици в България и в православния свят. Родена е през 11-и век в град Епиват (днес Селимпаша в Турция, на тракийското крайбрежие на Мраморно море). Родителите ѝ били заможни и добродетелни хора.

Параскева, чието име означава “подготовка“, но и “петък“ (седмичният ден на подготовка за съботния покой при евреите), от малка проявявала любов и състрадание към бедните и страдащите, както ни съветва Иисус Христос. Често разменяла хубавите си и чисти дрехи за дрипите на някой несретник или просякиня.

А когато родителите ѝ починали, тя раздала цялото си имущество на бедните и отишла да се поклони на множеството светини в столицата Цариград, където живяла като подвижница при един храм, а след известно време заминала с кораб за Йерусалим. Там се поклонила на всички места, по които е минал Спасителят, и постъпила в женски манастир, където приела монашество. След години тя отишла да живее като отшелница в Йорданската пустиня, предава БТА.

“Св. Петка Стара“ е старинна православна църква, която се намира в центъра на София, в близост до Софийската митрополия. В храма се пазят мощи на светицата.

Днес, на храмовия празник, в църквата имаше много миряни, дошли да запалят свещ за здраве.