BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 96

Силен вятър нанесе поражения в Сливен, паднал клон рани тежко мъж

Скоростта на вятъра в Сливен днес достига 72 км/час

14.10.2026 | 17:22 ч. 2
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Счупен клон от дърво доведе до частично затваряне на бул. "Хаджи Димитър" в района на автогарата в Сливен, съобщиха за БТА от МВР.

Аварийни екипи на пожарната са на място и работят по отстраняването на клона, а полиция регулира движението. 

Скоростта на вятъра в града днес достига 72 км/час. 

Паднал клон от дърво удари  мъж в района на пешеходната пътека в градинката до църквата „Свети Димитър“ сутринта. Пострадалият е с политравма в областната болница. 

Обърнат от силния вятър камион затрудни движението по пътя Николаево – Оризари. Има сигнали за множество счупени клони и надвиснали ламарини от сгради.

Силният вятър в града е повредил и фасада на хотелски комплекс. 

От полицията призовават гражданите да се движат с повишено внимание.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Сливен вятър
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem