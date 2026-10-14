Силен вятър нанесе поражения в Сливен, паднал клон рани тежко мъж

Счупен клон от дърво доведе до частично затваряне на бул. "Хаджи Димитър" в района на автогарата в Сливен, съобщиха за БТА от МВР.

Аварийни екипи на пожарната са на място и работят по отстраняването на клона, а полиция регулира движението.

Скоростта на вятъра в града днес достига 72 км/час.

Паднал клон от дърво удари мъж в района на пешеходната пътека в градинката до църквата „Свети Димитър“ сутринта. Пострадалият е с политравма в областната болница.

Обърнат от силния вятър камион затрудни движението по пътя Николаево – Оризари. Има сигнали за множество счупени клони и надвиснали ламарини от сгради.

Силният вятър в града е повредил и фасада на хотелски комплекс.

От полицията призовават гражданите да се движат с повишено внимание.