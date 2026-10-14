Лекари от Силистра спасиха ръката на млад мъж

Инвазивните кардиолози Д-р Георги Маждраков и д-р Иван Иванов от Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра спасиха ръката на млад мъж чрез високоспециализирана ендоваскуларна процедура, съобщиха от лечебното заведение.
Интервенцията е извършена по спешност на 6 октомври заради остро нарушение на кръвоснабдяването на крайника.
Мъжът е постъпил в Кардиологичното отделение със силна болка в областта на китката и предмишницата, последвана от посиняване и изтръпване. При изследване със съдов доплер лекарите са установили сериозно запушване на трите основни артерии на дясната предмишница – брахиалната, улнарната и радиалната, с наличие на значително количество тромботични маси. Заради непосредствения риск от загуба на крайника е взето решение за спешно ендоваскуларно лечение. Методът е минимално инвазивен и позволява възстановяване на кръвотока през кръвоносните съдове, без да се налага открита съдова операция.
Процедурата е извършена в ангиографската зала на болницата, като лекарите са достигнали до запушените съдове на дясната ръка през дясната бедрена артерия. С помощта на специализиран катетър, използван и при интервенционалното лечение на исхемични мозъчни инсулти, те са извлекли голямо количество тромботични маси. След това са приложили медикамент за разграждане на остатъчните тромби.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.