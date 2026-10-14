Лекари от Силистра спасиха ръката на млад мъж

Инвазивните кардиолози Д-р Георги Маждраков и д-р Иван Иванов от Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра спасиха ръката на млад мъж чрез високоспециализирана ендоваскуларна процедура, съобщиха от лечебното заведение.

Интервенцията е извършена по спешност на 6 октомври заради остро нарушение на кръвоснабдяването на крайника.

Мъжът е постъпил в Кардиологичното отделение със силна болка в областта на китката и предмишницата, последвана от посиняване и изтръпване. При изследване със съдов доплер лекарите са установили сериозно запушване на трите основни артерии на дясната предмишница – брахиалната, улнарната и радиалната, с наличие на значително количество тромботични маси. Заради непосредствения риск от загуба на крайника е взето решение за спешно ендоваскуларно лечение. Методът е минимално инвазивен и позволява възстановяване на кръвотока през кръвоносните съдове, без да се налага открита съдова операция.

Процедурата е извършена в ангиографската зала на болницата, като лекарите са достигнали до запушените съдове на дясната ръка през дясната бедрена артерия. С помощта на специализиран катетър, използван и при интервенционалното лечение на исхемични мозъчни инсулти, те са извлекли голямо количество тромботични маси. След това са приложили медикамент за разграждане на остатъчните тромби.