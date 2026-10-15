Вселенският патриарх идва за честванията на Св. Йоан Рилски Чудотворец

Вселенският патриарх Вартоломей ще посети България и ще участва в честванията на 1150 години от рождението и на 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец, съобщиха от Българската патриаршия.

През юли от Българската патриаршия съобщиха, че Светият синод на Българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ-БП) е отправил покана до Вселенския патриарх Вартоломей за посещение в България. То е свързано с участието на патриарх Вартоломей в тържествата, които ще се състоят през октомври по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец – небесен покровител и закрилник на българския народ.

От Българската патриаршия днес съобщиха програмата за посещението на Вселенския патриарх Вартоломей в България.

На 17 октомври, събота, в 17:00 ч. ще е посрещането на Вселенския патриарх Вартоломей и на водената от него делегация от българския патриарх Даниил и от митрополити от Светия синод в Синодалната палата.

В 18:00 ч. двамата патриарси ще открият монументалната изложба „Света Гора в София“ на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942-2016) в Националния дворец на културата, организирана под егидата и със съдействието на Софийската света митрополия и с Министерството на външните работи на Република Гърция.

На 18 октомври, неделя, от 9:00 ч. българският патриарх ще бъде посрещнат в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. В нея от 9:15 ч. ще е посрещането на Вселенския патриарх Вартоломей. От 9:30 ч. в катедралата „Св. Александър Невски“ ще започне тържествената архиерейска света литургия, в която двамата предстоятели ще вземат молитвено участие.

В 12:00 ч. ще бъде отслужен трисагий – кратка заупокойна молитва, на гроба на блаженопочившия български патриарх Неофит.

На 19 октомври, понеделник, от 9:00 ч. ще бъде отслужена празнична съборна патриаршеска света литургия в Рилската света обител.

Изложбата „Света гора в София“ представя архитектурата на атонските манастири и живота на монасите, като отправя послание за мир, хармония и различен начин на живот. Това каза на 13 октомври пред БТА кураторът на изложбата Павлос Трохопулос.

Експозицията е разположена на третия етаж в НДК и може да бъде разгледана до 15 ноември. Официалното й откриване ще се състои на 17 октомври в присъствието на българския патриарх Даниил и на Вселенския патриарх Вартоломей.

Една от основните идеи на проекта е да даде възможност на жените, които нямат право да посещават Света гора, да се докоснат до атмосферата на Атон чрез изкуството. Художникът Макис Варламис (1942–2016), създал произведенията, е искал да пренесе Света гора извън нейните географски граници и да предложи на публиката преживяване, свързано с живота в манастирите, обясни Трохопулос.