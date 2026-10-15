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Царска почит във Врана: Митрофанова дари Симеон с бронзова скулптура на Борис III

Автор на творбата е синът на руската посланичка у нас

15.10.2026 | 07:00 ч. 16
Снимка Фейсбук Н.В. Цар Симеон ІІ

Снимка Фейсбук Н.В. Цар Симеон ІІ

Симеон Сакскобургготски получи неочакван дар от Русия, похвали се бившият премиер в социалните мрежи.

Посланик Елеонора Митрофанова и съпругът й акад. Владимир Тиртишников му поднесоха лично във Враня

бронзова скулптура на неговия баща - Цар Борис Трети Обединител 

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Автор на творбата е известният руският скулптор Андрей Тиртишников, академик на Руската художествена академия. Той пък е син на руския посланик у нас.
Симеон огласи сам в социалните мрежи събитието.

"Негово Величество Царят получи специален подарък - бронзова скулптура на неговия баща Цар Борис III.
Автор на творбата е Андрей Тиртишников - руски скулптор и академик на Руската художествена академия.

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Роден е на 4 август 1980 г. в Москва. Още през 2001 г., едва на 21-годишна възраст, той е отличен със златен медал от Руската художествена академия.
През май 2021 г. негова пластична творба — бронзов бюст на великия руски писател Достоевски - е официално дарена на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София.

Дарът бе лично донесен от родителите на автора - Нейно Превъзходство посланик Елеонора Митрофанова и Академик Владимир Тиртишников", написа Симеон.

Борис III е българският монарх, който отказва да изпрати войски срещу СССР

през Втората световна война.

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Андрей Тиртишников вече е участвал в подобна културно-дипломатическа инициатива в България. През май 2021 г. негов бронзов бюст на Достоевски е подарен на Националната библиотека с участието на руското посолство. 

Митрофанова и Симеон не се срещат за първи път. Те са обсъждали вече историческите връзки между двата народа, културното сътрудничество и отношенията между православните църкви. През 2022 г. Симеон прие във „Врана“ Митрофанова и волоколамския митрополит Антоний, който ръководи външните църковни връзки на Московската патриаршия.

По това време войната в Украйна вече продължаваше десети месец. 

Тази годинва през февруари Митрофанова и Симеон присъстваха на богослужение в Руската църква в София, водено от българския патриарх Даниил по повод десетата годишнина от канонизацията на св. Серафим Софийски.

Политическите позиции на Симеон спрямо Русия са умерено позитивни. През март 2022 г. в интервю за полския „Жечпосполита“ той припомня припомни приписваната на баща му формула

„Винаги с Германия, никога срещу Русия“.

След това предлага собствена съвременна версия: „Винаги с Европейския съюз, никога срещу Русия.“

През декември 2022 г. Симеон и Митрофанова бяха снимани във „Врана“ пред портрет на Борис III. Четири години по-късно тя му донесе бронзовия образ на същия монарх.

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Тагове:

симеон митрофанова дар борис трети скулптура
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