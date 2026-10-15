BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 47

Заловиха 162 700 недекларирани евро в турски камион

Парите са задържани на „Капитан Андреево“

15.10.2026 | 11:26 ч. 3
Снимка: Агенция Митници

Снимка: Агенция Митници

Недекларирани 162 700 евро задържаха митническите служители на „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 13 октомври 2026 г. около 20:30 часа на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът –турски гражданин, представя документи за превозваната стока – плодове, от Нидерландия през България за Грузия. 

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани зони с подозрителни плътности в шофьорската кабина. 

В хода на контролните действия във фабрични кухини под хладилника и леглото са открити еврови банкноти, увити в полиетиленови пликове. Общият брой на установените парични средства е 162 700 евро. 

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура Хасково – ТО- Свиленград.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

недекларирани евро Капитан Андреево Митници
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem