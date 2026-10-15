Заловиха 162 700 недекларирани евро в турски камион

Недекларирани 162 700 евро задържаха митническите служители на „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 13 октомври 2026 г. около 20:30 часа на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът –турски гражданин, представя документи за превозваната стока – плодове, от Нидерландия през България за Грузия.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани зони с подозрителни плътности в шофьорската кабина.

В хода на контролните действия във фабрични кухини под хладилника и леглото са открити еврови банкноти, увити в полиетиленови пликове. Общият брой на установените парични средства е 162 700 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура Хасково – ТО- Свиленград.