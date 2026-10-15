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Полицията издирва 74-годишен, изчезнал от Котел на 9 октомври

Иван Дечев Кремов е висок около 180 см, едър, но не пълен

15.10.2026 | 12:40 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

74-годишен мъж е обявен за общодържавно издирване, след като напуснал дома си в град Котел на 9 октомври 2026 г. и оттогава е в неизвестност. Издирването е по молба на негови роднини.

Иван Дечев Кремов е висок около 180 см, едър, но не пълен, с бяло лице, пъстри очи и бяла коса с плешивост в теменната област.

В деня на изчезването е бил облечен с дънки, черно зимно яке и сиво-черни маратонки.

Гражданите, които разполагат с информация за местонахождението му, могат да подадат сигнал на телефон 112, на тел. 044 644 485 или в най-близкото поделение на МВР.

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