"Гражданска отговорност" за кемпери и мотопеди - минимум за 30 дни

Застрахователят не може да откаже сключването на договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за срок от 30 дни, прие парламентът с гласуваните на второ четене промени в Кодекса за застраховането, внесени от Даниел Парушев и депутати от "Прогресивна България". По предложение на Петър Петров от "Възраждане", направено от трибуната, депутатите записаха изрично към разпоредбата и за срок от 3 месеца или 6 месеца.

Тази възможност е за превозни средства с временна или транзитна регистрация – за срока на валидност на регистрацията; за бавнодвижещи се пътни превозни средства; самоходни машини; за моторни превозни средства от категория L по смисъла на Закона за движението по пътищата (бел. на автора - дву-, три- и четириколесни моторни превозни средства, например - мотопеди); за къмпинг-ремаркета или къмпинг-автомобили.

Петър Петров обоснова предложената редакция с възможността да възникне проблем, ако няма конкретен запис за сроковете. Според него, ако няма такъв запис, се дава възможност на застрахователя свободно да избира срока на застраховката. Опасявам се, че без такъв текст той ще избере между 9 и 11 месеца, те си преследват печалбата, аргументира се той.

Владислав Горанов (ГЕРБ-СДС) каза, че ще се въздържи да подкрепи подобно предложение. С приемането на такъв текст има опасност застрахователите да откажат сключването на подобна застраховка въпреки императивния текст на закона, посочи той. Застраховането трябва да срещне интересите на застрахования и на застрахователя чрез математика, тук все едно казваме на една банка, че е длъжна да сключи договор за заем с някого, коментира Горанов.

Според колегата му Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) застрахователният пазар у нас е доста конкурентен, има над 20 компании, които предлагат "Гражданска отговорност". Не можем да задължим със закон какъв да бъде прагът на вноската по тази застраховка, добави депутатът.

БТА припомня, че на 19 юни мотористи протестираха в центъра на София с искания по застраховката "Гражданска отговорност". Те се обявиха против поскъпването на застраховката и настояха застрахователните компании да предлагат възможност за сключването ѝ за по-кратък срок от една година, както и поискаха възстановяване на разсроченото плащане, което според тях е било ограничено от всички дружества в началото на март.

С други приети промени Комисията за финансов надзор ще може и по собствена инициатива да взема решения за покриване на недостиг на средства във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд, а не само по предложение на Управителния съвет на фонда. Според вносителите промените ще позволят по-бърза реакция при необходимост от допълнително финансиране.

Създава се и възможност Гаранционният фонд чрез Обезпечителния фонд да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи по задължения, свързани със застраховател с отнет лиценз. Това включва обезщетения, лихви, разноски по уреждането на застрахователни претенции и такси за обработката им. Целта е Бюрото да не осигурява предварително средствата и впоследствие да иска възстановяването им.