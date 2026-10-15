Най-силният българин Христо Мусков с опит за "Гинес"

Христо Мусков е най-силният българин и се подготвя за ново предизвикателство - рекордите на “Гинес”. Повече мъжът разказа пред Bulgaria ON AIR.

"Бяхме планирали да е 40 тона на репетицията. Разбрахме, че самолетът, който трябва да дърпаме, е заминал някъде. Казаха, че ще ни изпратят друг самолет - 47 тона. Съобразяваме се с изискванията на "Гинес". Предишният рекорд е от 2021 г. в Молдова с Airbus 320, който тежи 39,5 тона, дръпнат на 20 м", сподели Мусков.

В предаването “България сутрин” той каза, че е важно да подобри времето си от 31,1 секунди.

"Минимумът, който ще дърпам, ще е 43 тона. Направих репетицията, доволен съм, има още какво да се работи", добави още Мусков.

За подвига се използват катерачески обувки със специално сцепление.

"Сега метеорологичните условия бяха много добри. От много месеци се готвя за това нещо и формата ми е много по-добра. Сега правя 20 години професионален опит, минал съм през най-трудното и знам как да се подготвя", коментира мъжът.

Гледайте видеото с целия разговор.