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По примера на Стоян Колев: Мъж размаха пистолет от кола във Варна ВИДЕО

Оръжието се оказа играчка

15.10.2026 | 14:30 ч. 11
По примера на Стоян Колев: Мъж размаха пистолет от кола във Варна ВИДЕО

Скандални кадри, заснети във Варна, показват как мъж размахва пистолет от прозореца на автомобила си, съобщава от "Черно море"

Подобно на случая, който прати Стоян Колев в ареста, оръжието се оказало играчка, а извършителя на деянието - познат на полицията. 

 На записa се вижда как пътникът в автомобила отваря прозореца и показва пистолет. Кадрите са кратки, но достатъчни, за да създадат впечатление, че оръжието може да е реално и че се използва заплашително. 

Според гласът зад кадър, оръжието е насочено срещу спирка. 

"Пластмасов е явно, но е достатъчен, за да изплаши хората", отбелязва шофьорът, заснел клипа. 

По информацията, потвърдена от полицията, е образувано досъдебно производство. Това означава, че компетентните органи ще изясняват обстоятелствата около случилото се, включително действията на заснетия пътник и контекста на инцидента.

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Тагове:

Варна шофьор пистолет оръжие играчка
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