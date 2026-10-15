Глад, безсъние и изпитания до краен предел: трети българин премина Ranger School

Атанас Димитров от Свиленград стана едва третият българин, завършил успешно Ranger School на американската армия – обучение, известно с изключителните си физически и психологически изпитания. Глад, недоспиване и тежки теренни задачи проверяват не само издръжливостта на участниците, но и способността им да ръководят хора и да вземат решения под напрежение. За младия офицер от Българската армия успехът е и отговорност да представи достойно страната си, съобщава "Старият мост". .

Пътят от Свиленград до елитното обучение

Пътят на 25-годишния Атанас към армията не започва със семейна традиция или предварително начертан план. Той завършва с отличен успех СУ „Д-р Петър Берон“ в Свиленград през 2020 г. В ученическите си години се увлича по различни спортове, но има и друга страст – актьорството. Участва в театрални постановки в училище и в местното читалище. „Не съм бил проблемно дете със сигурност, учих си, завърших с отличен успех, нямам роднини в армията. Просто в един момент, интересувайки се от армията, професията ме грабна и реших, че това е моето място“, разказва той.

Следват пет години в Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново. През 2025 г. се дипломира и получава първото си офицерско звание – лейтенант. Днес живее и работи в Пловдив, където служи в Съвместното командване на специалните операции. Възможността да участва в Ranger School идва именно от неговото формирование. Атанас я приема с желание, защото вижда в обучението шанс да развие лидерските си качества и да се научи да взема правилни решения в екстремни ситуации.

Заминава без ясна представа за предизвикателствата

Преди заминаването си за САЩ няма ясна представа за всички предизвикателства, които го очакват. Обучението започва с начална седмица за оценка на физическите възможности и психологическата устойчивост на кандидатите. Следват три основни фази – Darby, Mountain и Florida, известна още като Swamp. Всяка поставя участниците в различни условия и изпитва както тактическите им умения, така и способността им да поемат отговорност и да ръководят група. „Всеки един момент в училището за рейнджъри беше изпълнен с трудности – като липсата на сън и липсата на храна. Физическата и психическата устойчивост бяха в основата за успешното завършване“, казва Атанас.

Тежки теренни задачи, лишенията и изпитанията на лидерските умения

Целта на обучението не е просто участниците да издържат на физическото натоварване. Основният акцент е върху лидерството – умението да организираш хора и да вземаш решения, дори когато си изтощен и разполагаш с ограничени ресурси. Именно в тези условия става ясно колко важни са дисциплината и отговорността към хората, които разчитат на теб. Друг важен урок за Атанас е значението на екипа. По време на обучението се среща с участници от различни националности и разбира, че успехът зависи не само от личните качества, но и от готовността да помагаш и да приемаш подкрепа. „За да бъдеш успешен в училището за рейнджъри, ти трябва да разполагаш с помощта и подкрепата на всеки един отделен участник. Там всички сме взаимозависими“, обяснява младият офицер.

Целта му е да представи България достойно

Атанас е единственият български представител в своето обучение. Затова зад личното предизвикателство стои и отговорността да представи страната си достойно пред военнослужещи от други държави. „Зад мен не стоят само личните амбиции, но и отговорността да представя страната си по най-достойния начин“, казва той. Успешното завършване му носи голямо удовлетворение, но и осъзнаването, че лидерството означава да бъдеш човек, на когото другите могат да се доверят.

Мисълта за семейството не го напуска

В трудните моменти в Америка опора намира и в мисълта за семейството и приятелите си, които го подкрепят през целия период. Ето защо, когато се завръща преди около седмица от САЩ първото, което прави, е да се види с близките си и да сподели преживяното. Признава обаче, че е трудно да обясниш на човек, който не е бил там, през какво си преминал. „Сложно е да се обясни на човек, който не е бил там, какво всъщност представлява това преживяване“, казва той.

Човек може да постигне много повече, отколкото предполага

Според младия офицер обучението му е показало, че човек може да постигне много повече, отколкото първоначално предполага. За целта обаче положителната нагласа трябва да върви ръка за ръка с дисциплина, постоянство и упорит труд. Атанас би насърчил младите хора да обмислят военната служба като възможност за личностно и професионално развитие. Според него тя изгражда лидерски качества и дава умения, които остават полезни и извън армията. А обучението си в САЩ обобщава с едно изречение: „Това е преживяване, което се случва само веднъж в живота.“