21-годишен бе открит мъртъв в река Харманлийска, задържаха негов връстник

21-годишен младеж бе открит мъртъв във водите на река Харманлийска. На 13 октомври е бил подаден сигнал за изчезването на младежа от село Черногорово, който живеел във вилната зона на Харманли.

За тежкото престъпление е задържан негов връстник, съобщават от полицията.

Двамата са били заедно ден преди сигнала за издирване на жертвата. Те са се разхождали в района на комплекс "Приказките" край града.

По данни на разследващите впоследствие заподозреният се прибрал сам и направил опит да продаде мобилния телефон на изчезналия.

На 15-и, след мащабни издирвателни действия и претърсване на района, тялото на младия мъж било открито вързано във водите на река Харманлийска. Преди да бъде хвърлен в реката, мъжът е бил душен.

Наблюдаващият прокурор от Окръжна прокуратура – Хасково е повдигнал обвинение на задържания и му е наложил мярка за задържане за срок до 72 часа.