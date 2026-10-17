Наша студентка е избрана за престижна AI програма в Цюрих

Мария Дренчева е студентка, избрана в конкуренция с 2500 млади таланти за престижна изследователска швейцарска програма, която се провежда ежегодно от университета в Цюрих и за нея се състезават най-добрите студенти в света за едва 20 места.

В съботното издание на “България сутрин” Дренчева каза, че програмата е двуседмична.

"Избират се 20 студенти от цял свят, които в тези два месеца се занимават с проект, свързан с изкуствения интелект, в различни сфери. Моят проект беше свързан със сигурността на изкуствения интелект. Това беше областта, която си избрах още като кандидатствах. Конкретно, това, с което се занимаваше, беше AI агентите", обясни Мария.

Тя добави, че AI агентите вече имат възможността автономно да вършат работа вместо нас.

"В желанието си да помогне, може да предприеме действия, които не сме оторизирали - например да ни похарчи парите, свързани с някакъв секретен ключ", обясни Дренчева пред Bulgaria ON AIR.

AI агентите



Студентката обясни, че все още трябва да се правят подобрения, защото AI е трениран и обучен, така че да реши поставената задача на всяка цена. “В резултата на това понякога агентите вземат решения, които не са оптималните за нас. Приемат, че могат да скъсят пътеката", разясни тя.

При обученията на модели е трудно да се намери златната среда, така че да задава достатъчно въпроси, когато не е сигурен, за да не предприеме рисково действие, каза още Дренчева.

"От друга страна да не пита за всяка решение, защото това намалява ефективността му и времето. Моят път с изкуствения интелект започна много преди този стаж, с института INSAIT", сподели студентката.

Гледайте видеото с целия разговор.