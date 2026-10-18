Митничари задържаха 1606 л ракия без акцизни документи

1606 литра високоградусов алкохол без доказан произход и качество, както и без български бандерол и документи по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) задържаха митнически служители при две отделни проверки на територията на ТД Митница Варна.

В периода 14 – 17 октомври 2026 г. митнически мобилни екипи на Централно митническо управление са извършили засилени проверки в района на Митница Варна, включително областите Варна и Шумен, с цел установяване на нарушения на акцизното законодателство при съхранение, производство и търговия с алкохолни продукти, съобщиха от Агенция „Митници“.

Извършени са общо четири проверки в различни типове обекти – данъчни складове, туристически обекти и частни имоти. Две от проверките са завършили с констатации, при които са задържани общо 1606 литра алкохол (ракия) без доказан произход и качество.

При единия от случаите общо 431 литра ракия, отбелязана като „кайсиева“, „гроздова“ и „сливова“, е открита от митническите служители зад бара на ресторант, в други помещения от същия туристически комплекс, както и в складово помещение на комплекса. Алкохолът е съхраняван в пластмасови туби от вода. В менюто на заведението е бил включен наливен алкохол, наречен „домашна ракия“. По случая предстои съставяне на акт по ЗАДС.

При другия случай 1175 литра алкохол са открити в два частни имота. Установено е, че алкохолът е притежание на физическо лице, което в началото на проверката е продало на проверяващия екип от Централно митническо управление и ГД „Фискален контрол“ на НАП наливен алкохол – ракия, без български бандерол. На място са открити и съоръжения за изваряване, които в момента не са били в режим на работа, както и множество празни пластмасови туби. Производството по случая продължава. В обекта е установена липса на фискално устройство, което е нарушение на чл. 7 от Наредба Н-18/2006г. във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС, за което е съставен и връчен Акт за установяване на административно нарушение.

Според експерти подобни констатации не са изолирани случаи. От началото на годината митническите служители са извършили над 1000 проверки, свързани с алкохол и алкохолни продукти, което представлява една трета от проверките по ЗАДС. В около 20% от случаите е установен алкохол с неясен произход.