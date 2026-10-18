Велосипедист загина при катастрофа в Габрово днес преди обед. Пътнотранспортният инцидент е станал на бул. "Столетов" в града между лек автомобил, управляван от 68-годишен мъж, и 85-годишен велосипедист.

След подадения сигнал на мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на леката кола са отрицателни.

На мястото на инцидента се извършва оглед.

Причините за инцидента са в процес на изясняване, съобщи БНР.