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Велосипедист загина при катастрофа в Габрово

Причините за инцидента са в процес на изясняване

18.10.2026 | 15:11 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Велосипедист загина при катастрофа в Габрово днес преди обед. Пътнотранспортният инцидент е станал на бул. "Столетов" в града между лек автомобил, управляван от 68-годишен мъж, и 85-годишен велосипедист.

След подадения сигнал на мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на леката кола са отрицателни.

На мястото на инцидента се извършва оглед.

Причините за инцидента са в процес на изясняване, съобщи БНР.

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