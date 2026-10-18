Йотова за външната политика: Не казваме на всичко "да", както десетилетия преди това

България в последните месеци има своя открояваща се и заявена външна политика. Не казваме на всичко "да", както десетилетия преди това, с доста пропуснати ползи за страната ни, така че активната ни политика, особено в тази твърде трудна и опасна ситуация, е правилната, каза президентът Илияна Йотова в ефира на Нова телевизия.

Президентът подчерта, че България е направила много отдавна своя стратегически избор и припомни, че догодина отбелязваме 20 години от приемането ни за част от Европейския съюз. Според Йотова радикализацията в България по отношение на външната политика на страната е много погрешно и тя няма да върви в тази посока. Представлявам държавния глава на страната и много добре зная стойността на всяка една дума, каза президентът Йотова.

Попитана застрашена ли е националната сигурност, Илияна Йотова отговори, че рискове и заплахи за безопасността на Черно море има в най-различни направления. За заплаха на националната сигурност не мога да говоря, каза държавният глава.

Относно заключението на Европейския съвет, че атаките над четирите кораба в Черно море са дело на Русия Йотова препоръча да се четат внимателно европейските документи. Президентът каза, че България и Румъния направиха много сериозен пробив, защото за първи път в някои от текстовете се говори директно за безопасността на Черно море, изтъква се неговото стратегическото значение за сигурността на Европа и на света. Такива заключения виждам за първи път, каза президентът.

По думите ѝ благодарение на много засилената дипломатическа активност от наша страна, заедно с нашите румънски партньори, предизвикахме отделна дискусия за Черно море. Дипломацията се водеше на много нива, с много добра координация на държавните институции в България, каза Йотова и даде като пример разговорите с генералния секретар на НАТО и специалната среща на Северноатлантическия съвет.