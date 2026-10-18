Спрени са съмнителни процедури за над 350 млн. евро в НКЖИ

Процедури за над 350 млн. евро и договори за над 20 млн. евро са прекратени в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) в резултат на одит, който показва съмнения за злоупотреби. Това стана известно от думите на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред Нова телевизия.

В отговор на въпрос има ли резултати от одита на БДЖ и НКЖИ, Пеев отговори, че в резултат на проверките вече има 17 преписки в Европейската прокуратура, като една от тях е свързана със съмнения за източване на европейски средства и злоупотреба, както и преводи в кухи фирми и изтегляне на средства в брой.

Пеев посочи, че в НКЖИ са спрени процедури, тъй като има случаи на такива без осигурено финансиране, такива, при които критериите са направени така, че да водят само до един изпълнител, такива, при които се залага прогнозна стойност, която не е пределна, и всички оферти са над нея, и други.

По думите му, в БДЖ също има злоупотреби, свързани с промяна в договори и закупуване на подвижен състав, които са дадени на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Транспортният министър заяви още, че са направени съответните одити, като са извадени съответните резултати, които са докладвани на съответните национални и европейски органи.

Относно сигурността на морския транспорт във водите край България на фона на атаките с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, Пеев заяви, че не очаква провокации в границите на териториалните води на страната.

Той изрази надежда за деескалация на ситуацията и бързо започване на преговори за мир между Русия и Украйна.

Според министър Пеев полезният ход за разрешаване на възникналата ситуация в Черно море е прекратяване на огъня и преговори. Относно разследването, свързано с потъналите кораби, транспортният министър заяви, че българското правителство ясно е заявило, че ще направи проверка и анализ какво точно се е случило и след това ще покаже резултатите.

Запитан относно заключенията на Европейския съвет, че Русия е виновна за поразените от дронове кораби в изключителните икономически зони на България и Румъния в Черно море, Пеев каза, че трябва да се говори с факти и доказателства.

Той посочи, че може да има всякакви хипотези, включително трета страна да е произвела дроновете, ударили корабите в Черни море.

Относно надеждите на близките на изчезналите моряци от потопените кораби, Пеев посочи, че трябва да се разсъждава реалистично, тъй като е направено всичко възможно те да бъдат издирени в рамките на мащабна спасителна операция. Той призова за доверие към професионалистите и техните усилия.

Пеев посочи, че се очаква през 2029 година България да се сдобие със специализиран кораб за издирване и спасявания, а след това да кандидатства за европейско финансиране за още подобни кораби.

Той подчерта, че независимо с какви средства разполага България за търсене и спасяване в морски води, времето на потъване на корабите е било толкова кратко, че наличието на каквито и да е било технически средства не би променило нищо.

По отношение на паневропейския транспортен коридор VIII Пеев посочи, че отношенията с Република Северна Македония са добри, практични и оперативни, като правителството, заедно с македонската страна, е ускорило развитието на проекта. Той изрази увереност, че ще бъде осигурено европейско финансиране за проекта и по него ще се работи с ускорени темпове.