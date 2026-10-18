BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 0

Камион самокатастрофира на "Тракия", има изтичане на гориво

На шофьора му прилошало

18.10.2026 | 20:23 ч. 1
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Катастрофа на км 157 на автомагистрала "Тракия" в посока София затруднява движението. Има и изтичане на гориво, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигнал за инцидента е получен минути преди 17:00 часа. 

По първоначална информация е самокатастрофирал товарен автомобил, управляван от 56-годишен мъж. По първоначални данни на водача му е прилошало. Той е транспортиран към болница. 

Временно движението се осъществява само в изпреварваща лента. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. На място има полицейски екип.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа магистрала Тракия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem