Камион самокатастрофира на "Тракия", има изтичане на гориво

Катастрофа на км 157 на автомагистрала "Тракия" в посока София затруднява движението. Има и изтичане на гориво, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигнал за инцидента е получен минути преди 17:00 часа.

По първоначална информация е самокатастрофирал товарен автомобил, управляван от 56-годишен мъж. По първоначални данни на водача му е прилошало. Той е транспортиран към болница.

Временно движението се осъществява само в изпреварваща лента. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. На място има полицейски екип.