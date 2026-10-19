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МиГ-29 във въздуха: Самолет от Израел кацна извънредно в София

Военновъздушните сили са се задействали след сигнал за бомба

19.10.2026 | 05:35 ч. Обновена: 19.10.2026 | 07:24 ч. 55
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Пътнически самолет Airbus A320 на австрийската авиокомпания Austrian Airlines, изпълняващ полет OS82 по маршрут Тел Авив – Виена, беше пренасочен за извънредно кацане на летище „Васил Левски“ в София заради сигнал за бомбена заплаха на борда, предаде БТА.

По първоначална информация

на борда са се намирали 51 пътници и шестима души екипаж

Военновъздушните сили са задействали дежурни изтребители МиГ-29, които са изпълнили необходимите процедури и са придружили пътническия самолет до кацането му в София. Действията са осъществени в рамките на мисията „Air Policing“ по охрана на въздушното пространство и в координация с Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания, съобщиха от Министерството на отбраната.

Според информацията на ведомството в 21:17 ч.

самолетът е подал сигнал за заплаха от бомба на борда,

докато се е намирал във въздушното пространство на Република България. Сигналът е бил докладван от екипажа, когато самолетът се е намирал в района на границата с Румъния. След получаването му екипажът е взел решение полетът до Виена да бъде прекратен и самолетът да кацне извънредно в София.

След кацането пътниците са свалени от борда, а компетентните институции са започнали проверка по случая. Сформиран е работен щаб, който координира действията на отговорните служби.

Австрийските авиолинии потвърдиха за случая

Говорител на Австрийските авиолинии („Остриън Еърлайнс“ – AUA) потвърди, че самолетът на авиолинията, изпълняващ полет между Тел Авив и Виена, кацнал извънредно в София тази вечер, е бил пренасочен след постъпила заплаха срещу летателния апарат, предаде Ройтерс.

Австрийските авиолинии съобщиха, че заплахата е била направена срещу полет OS82 от Тел Авив към Виена, което е наложило кацането в българската столица.

Самолетът се е приземил безопасно в 20:42 ч. българско време, съобщиха от авиокомпанията.

Авиокомпанията допълни, че след приключване на проверката на самолета „Еърбъс“ A320 пътниците ще бъдат прехвърлени на друг полет. На борда е имало 51 пътници и шестима членове на екипажа.

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Тагове:

миг-29 бомба летище София израел извънредно
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