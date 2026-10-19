Радев след среща с Ван И: България може да бъде врата за свързаността между Европа и Китай (ВИДЕО)

България предоставя отлични условия за инвестиции в областта на електрическите автомобили, на енергетиката, на селското стопанство, на високите технологии, каза премиерът Румен Радев в началото на разговора с китайския министър на външните работи Ван И и водената от него делегация.

"За нас е огромно удоволствие да Ви посрещнем отново в София след Вашето първо посещение преди 11 г. Вашето посещение идва в изключително важен момент за нашите две страни, за развитието на целия регион и на света в тези глобални турбуленции, за които говорихме преди малко. Гледаме с голяма надежда на това посещение, защото съм убеден, че ще задълбочи и разшири нашите традиционни приятелски отношения", заяви Радев.

Той каза още, че България е втората държава в света, признала Китай и установила дипломатически отношения.

"Нашето приятелство е доказано през годините. Пазя най-топли спомени от моето посещение през 2019 г. в Китай, от разговорите с президента Си Цзинпин и приемането на декларацията за стратегическо партньорство – един важен момент и следваща крачка в нашите отношения. Стъпвайки на тези доказани дългогодишни отношения на доверие, партньорства и приятелство, мисля, че можем да продължим напред и да говорим за съвместни проекти във важни отрасли на икономиката. Виждаме перспективите в нашите отношения за изграждането на една по-добра свързаност между Европа и Китай, където България има важно място като врата на Европа по отношение транспортна, енергийна и дигитална свързаност. България предоставя отлични условия за инвестиции в областта на електрическите автомобили, на енергетиката, на селското стопанство, на високите технологии. Вашето посещение ще даде тласък на развитие на нашите отношения именно в тези сектори. Гледаме с надежда към практическите резултати след Вашето посещение", добави Радев.

"Много ми е приятно да посетя България след успешното формиране на правителството. Бих искал да предам най-добри поздрави и пожелания от президента и от премиера на Китай. Вие сте политик със стратегическа визия и прагматичното отношение към различни въпроси. Убеден съм, че под вашето ръководство България ще постигне значителен напредък в развитието си. Вярвам, че китайско-българските отношения ще се развиват по добър път. Между Китай и България има дълбоко сътрудничество. Готови сме да работим с българските приятели, да задълбочим взаимно политическото доверие и да постигнем осезаеми проекти в полза на народите на двете страни", каза китайският външен министър Ван И.