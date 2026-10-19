Георгиев: Около 90% от уредите за дистанционните отчети са сменени

Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от "Булгаргаз" поскъпване с 34% на природния газ за ноември, топлофикациите ще изпитват сериозно финансово затруднение и за да могат се разплатят с доставчика си на гориво.

Цените на газа и парното

"Основание за увеличение има - дали 34% е правилната цифра, е работа на КЕВР да изчисли. Увеличение ще има, но ще е по-малко. Условията, които предполагат възможност за увеличение, не са толкова драстични. На топлофикацията ще е по-трудно да изплаща дълга си към "Булгаргаз". С един и същи ресурс трябва да се отделят повече пари за газ", заяви председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев в "България сутрин".

Според него, ако продължи подобно поскъпване на природния газ, КЕВР ще бъде принудена служебно да увеличи цената на топлофикацията.

"Буферите, каквито и да са, ще помогнат за месец. Температурите намаляват, но сме далеч от пускане на парното. Трябва да имаме 3 последователни дни с температури под 12 градуса. При авариите по-голямата част от ресурса е труд. За труда са заплатите, които не скачат с инфлацията", допълни Георгиев за Bulgaria ON AIR.

"Когато има аварийна ситуация повече от 48 часа, със сигурност трябва да има компенсация за потребителите. Няма топлофикация, която да не увеличава абонатите си. Рядко се отказват цели сгради от услугите".

Смяна на уредите за дистанционно отчитане

Около 90% от уредите за дистанционните отчети вече са сменени, отбеляза гостът.

"За тези, които не са ги подменили, би трябвало да има санкции. Това означава, че не може да се направи точна месечна сметка. Фактурите, които виждаме в момента, няма как да се променят кой знае колко, но ще бъдат окончателни. Виждаме си фактурата месец за месец, плащаме и е окончателна. Много по-малко проблеми очаквам", заключи Кремен Георгиев.