1971 евро на месец: За пореден път Козлодуй и Челопеч изпревариха София по средна заплата

Само 50 км от София, Брезник се превърна в един от най-богатите райони на България - злато, добив, строителство и индустрия вдигнаха средната заплата до 1219 евро. Увеличението е над 120% за последните 5 години. Това превръща градчето с 3 400 жители в едно от икономическите чудеса на България.

Малкото градче в Пернишко, сгушено в западната половина на Граовското поле, се оказа една от големите изненади на българската икономика. Община Брезник за първи път влиза в топ 10 на общините с най-високи средни заплати в страната. Средното възнаграждение достига 1219 евро месечно. Така Брезник изпреварва не само десетки големи градове, но и два от най-големите икономически центрове на България - Варна с 1128 евро и Пловдив с 1058 евро.

Данните са на Института за пазарна икономика в рамките на изследването "265 истории за икономиката" и са базирани на статистиката на НСИ за 2024 г.

Малкият град в компанията на индустриалните гиганти

Класацията изглежда почти като карта на българската индустриална мощ.

На първо място е Козлодуй - 1971 евро средна месечна заплата. АЕЦ "Козлодуй" е огромният двигател на местната икономика и близо 70% от наетите в общината работят в обществения сектор, в който влиза и атомната централа.

Второто място е за Челопеч - 1860 евро, където основната роля е на минната индустрия.

Трета е София - 1650 евро.

На четвърто място идва Пирдоп - 1480 евро, отново с тежестта на минната индустрия.

Петата позиция е за Раднево - 1409 евро, следвано от Девня - 1403 евро.

Седми е Панагюрище - 1396 евро.

Осмото място е за Божурище - 1319 евро, където индустрията, логистиката и близостта до столицата работят заедно.

Девети е Гълъбово - 1289 евро, друг енергиен център.

И десетката се затваря от Брезник - 1219 евро.

Така между първия Козлодуй и десетия Брезник се очертава една любопитна картина - малките индустриални общини са сред най-богатите места в България по доходи.

Брезник - 50 километра от София

Брезник е в Пернишка област, в западната част на Граовското поле. Градът е на около 50 км от София и 18 км от Перник. Общината обхваща 34 села, 25 махали и един град.

Това е важно предимство.

Брезник е достатъчно близо до столицата, за да бъде в орбитата на София, но достатъчно далеч, за да има собствена икономическа идентичност. През района минават важни пътни направления към Перник, Трън, Сливница и Божурище, а близостта до София превръща града в част от широкия икономически пояс около столицата.

И точно тук се крие част от обяснението защо заплатите са толкова високи.

Златото под Бърдото

Брезник не е просто град с красива история и спокойно местоположение. Под земята му има ресурс, който може да промени икономиката на цял район.

В землището на града се намира находището "Милин камък", в което са установени злато-сребърни руди. За него е предоставена концесия за подземен добив, а проектът включва добив на руда, обогатяване и производство на концентрат.

Проектът се развива от "Брезник Минералс", дружество, което е 100% собственост на "Асарел-Медет". Компанията е специализирана в проучване, добив и преработка на метални полезни изкопаеми.

Икономическият ефект вече се вижда.

Не само злато

Брезник обаче не живее само от мината.

ИПИ посочва изрично, че високото възнаграждение в общината се формира от добивната индустрия и голямо строително предприятие.

Строителството се превръща във втория голям двигател на местната икономика. Сред предприятията, свързвани с Брезник, е пътностроителна компания, в която работят стотици хора, а приходите й за 2024 г. са над 40 млн. лева според данни на Камарата на строителите.

Има и други производства. В Брезник работят предприятия в металообработването, производството на метални изделия, текстилната и шивашката промишленост, хранителната индустрия. Сред местните производители е и предприятие за лазерно рязане, огъване и заваряване на метални изделия, както и шивашки производства и месопреработване.

Така градът има не една, а няколко икономически опори.

Формулата на българското икономическо чудо

Историята на Брезник е любопитна именно защото показва какво се случва, когато няколко фактора се срещнат на едно място.

Има природен ресурс. Има добивна индустрия. Има строителство. Има производствени предприятия. Има близост до София. Има пътна свързаност. Има работни места, които изискват квалификация и плащат повече от средното за страната.

А когато в малка община се появят няколко работодатели с високи възнаграждения, ефектът върху статистиката е много по-силен, отколкото в голям град.

Това обяснява и един от най-интересните парадокси в класацията.

Брезник е малък, но заплатите му са големи.