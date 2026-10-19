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Шишков: Ремонтът при Владая започва тази седмица

Осигурени са приоритетно пари, въпреки че не е имало средства, съобщи регионалният министър

19.10.2026 | 21:15 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

От сряда или четвъртък тази седмица ще започне ремонтът на пътя между София и Перник в частта на Владая. Това съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков по време на посещението си в Монтана в рамките на инициативата „Регионите говорят“.

Участъкът е в тежко аварийно състояние 

Шишков поясни, че за този участък приоритетно са осигурени пари, въпреки че не е имало средства за него. Той бе категоричен, че е много по-важно пътищата да станат поне малко по-безопасни въпреки дискофорта, който ще бъде създаден по време на ремонта.

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По-рано днес във Видин Шишков коментира, че критичният участък е в тежко, аварийно състояние. За целта са осигурени допълнително средства, така че пътят да е готов за експлоатация през зимния сезон. „Парите на АПИ бяха похарчени почти във времето, когато все още нашият кабинет не беше влязъл в управление“, напомни Шишков. 

В края на септември двама души пострадаха при катастрофа  между три превозни средства в района на Владая, а през юли жена на 63 години загина при катастрофа в района на селото. 

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