Румен Радев: Православната вяра обединява обществото в свят на разделение

Православната вяра съхранява моралните ценности и обединява обществото ни в свят на разделение и противопоставяне. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с Вселенския патриарх Вартоломей, съобщиха от правителствената пресслужба. В тези дни на изпитания е добре да се връщаме към корените на вярата, да бъдем по-смирени и по-отворени един към друг, посочи премиерът.

В срещата са участвали българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, вицепремиерът Иво Христов, духовници от Вселенската патриаршия и синодални архиереи от Българската православна църква.

Радев изрази увереност, че посещението на Вселенския патриарх в България ще даде нов тласък на отношенията между Българската православна църква и Константинополската патриаршия и ще бъде опора за хиляди вярващи.

„Ценим Вашите усилия да бъдете глас на разум и мъдрост и да призовавате за мир“, каза премиерът на Вселенския патриарх Вартоломей. Според Радев културният диалог, вярата и отговорността на държавните институции са основа за изграждането на по-добро бъдеще за идните поколения.

Министър-председателят изрази признателност за благословията на Вселенския патриарх за акта на добросъседство между България и Гърция, благодарение на който, според съобщението, тленните останки на цар Самуил са се завърнали в България. Радев посочи, че двете държави са показали, че могат да загърбят противоречията от миналото и да се превърнат в стратегическа ос на просперитет на Балканите.

Премиерът поздрави Вселенския патриарх Вартоломей по повод 35-ата годишнина от интронизацията му.

Вселенският патриарх също открои значението на сътрудничеството между Българската православна църква и Вселенската патриаршия за доброто на православието. Той пожела на Радев и на ръководеното от него правителство успех в начинанията за благото на българския народ и отправи покана към премиера да посети Вселенската патриаршия.

По-рано днес Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил оглавиха тържествената света литургия в Рилския ставропигиален манастир „Св. Йоан Рилски“ по повод празника на небесния покровител на българския народ – свети Йоан Рилски Чудотворец.

На 19 октомври Българската православна църква почита паметта на преподобния Йоан Рилски. Денят е известен в народната традиция като Отчовден, а светецът е почитан като духовен отец и закрилник на българския народ. През тази година се отбелязват 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.