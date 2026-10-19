Проф. Калоян Давидов е „Лекар на годината 2026“

Проф. д-р Калоян Давидов е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“ на Българския лекарски съюз (БЛС). Призът беше връчен на проф. Давидов от президента Илияна Йотова по време на тържествена церемония в Националния исторически музей.

Днес се отбелязва Денят на българския лекар, а тази година събитието съвпада със 125-годишнината от създаването на БЛС.

Кой е проф. Давидов?

Проф. Давидов е началник на Клиниката по урология и ръководител на „Простата център“ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед“. Той е сред пионерите на лазерната и роботизираната урология в България. През 2008 г. става първият български хирург, извършил операция на простатата с лазер, а днес заедно със своя екип има опит в над 1300 роботизирани операции.

Като международно признат обучаващ хирург проф. Давидов има значим принос за въвеждането на иновативни технологии, включително изкуствен интелект, триизмерни изображения и добавена реалност при роботизирани операции. Дейността му съчетава високоспециализирана хирургия, научна работа и обучение на млади лекари.

Постиженията му получават международно признание. През 2018 г. е удостоен със сертификата Master Surgeon of Urology за високо качество на хирургичната помощ, а впоследствие става първият български уролог, избран за обучаващ хирург в международната програма на производителя на роботизираната хирургична система „Da Vinci“.

Сред най-значимите му постижения е разработването, съвместно с неговия екип, на иновативна технология, която съчетава изкуствен интелект, триизмерни изображения и добавена реалност при роботизирани операции. Тя позволява на хирурзите да планират и извършват интервенциите с още по-голяма прецизност, като съхраняват максимално здравите тъкани и намаляват риска от усложнения.

През 2025 г. проф. Давидов, заедно с екипа си, въвежда и нов щадящ метод за лечение на доброкачествено увеличена простата, разширявайки възможностите за лечение на пациентите.

През май 2026 г. проф. Давидов организира и ръководи международно практическо обучение, в рамките на което демонстрира четири сложни роботизирани операции пред специалисти от България и чужбина. Най-съвременните хирургични техники са проследени онлайн от медици от над десет държави.

Наред с лечебната и преподавателската си дейност, той активно подкрепя кампании за профилактика и ранно откриване на урологични заболявания, защото вярва, че добрата медицина започва много преди пациентът да влезе в операционната.

Другите отличия на БЛС

Българският лекарски съюз връчи юбилейно отличие „За принос и заслуги към лекарското съсловие – 125 години БЛС“ на хирурга д-р Добрин Папуров. Д-р Папуров е и дългогодишен председател на Районната лекарска колегия в Търговище.

Специалното отличие за лекарска всеотдайност и етика „Д-р Стефан Черкезов“ получи д-р Ивайло Парев – млад лекар, специализант по анестезиология. Наградата носи името на лекаря, който през 1963 г. спасява 47 души от горящ автобус с цената на собствения си живот. Наред с работата си д-р Парев вече 11 години служи като иподякон в църквата „Свето Благовещение Богородично“ в Разлог.

Традиционните награди

По време на церемонията бяха връчени и традиционните награди на Българския лекарски съюз в четири категории.

В категорията „Ти си нашето бъдеще“ бяха отличени д-р Василена Топузанска, д-р Винсент Селкински, д-р Светослав Стоянов, д-р Християн Христов и доц. Петър Учиков.

В категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“ бяха отличени д-р Здравко Димитров и д-р Павлина Здравкова.

В категорията „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ бяха отличени доц. Марина Дянкова, проф. Петя Андреева и проф. д-р Никола Колев.

В категорията „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на дадена специалност“ бяха наградени доц. Валерия Хаджийска, доц. Тони Аврамов, проф. Генчо Начев и проф. д-р Евелина Одисеева.

Отличия за лекарите, номинирани от районните лекарски колегии

Признание за своя професионализъм, дългогодишна дейност и принос към медицинската общност получиха и лекари, номинирани от районните лекарски колегии в страната.

По време на церемония беше излъчен филм, посветен на 125-годишната история на Българския лекарски съюз.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поздрави присъстващите

Министерството на здравеопазването е ваш коректен партньор и всички предложения, които имате, ще бъдат обсъждани открито и прозрачно. Много се надявам на реално и конструктивно партньорство с всички вас. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в приветствието си при откриването на церемонията.

Тези 125 години са доказателство, че българските лекари не са само в основата на българското здравеопазване и здравната система, а и на нашето здраве и на усилията за създаването на по-здрава нация, каза министър Ивкова.

„Изправени сме пред сериозни предизвикателства, тъй като редица международни организации вече са идентифицирали цели области, които определят като „медицински пустини“. Затова ние в Министерството на здравеопазването не допуснахме да бъдат загубени стотици милиони средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Успяхме да осигурим високотехнологична медицинска апаратура, включително за педиатричните медицински грижи, за мозъчно-съдовата хирургия и за надграждането на системата за спешна помощ по въздух, както и за развитието на амбулаторните грижи в отдалечени и труднодостъпни населени места“, посочи тя.

Сега е време, в което тази технология, която е осигурена, следва да бъде утилизирана напълно, което е и трудната част. Не по-малко важно е развитието на медицинската наука и подготовката на бъдещите поколения лекари, които ще създават и развиват свои школи заедно с екипите си, допълни министър Ивкова.

„Зад лекарските екипи стоят медицинските сестри, акушерките и всички останали, които ги подкрепят. Върху вашите плещи лежи отговорността за бъдещето на здравеопазването и за здравето на нацията ни“, обърна се министър Ивкова към присъстващите на церемонията.

Президентът Йотова заяви, че лекарите трябва да бъдат пазени от обществото

За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество, сигурността на България зависи и от вашите ръце, заяви президентът.

Този ден посвещаваме на вас, лекарите на България, избрали най-човешката, най-отговорната и най-заслужилата професия в живота ни, каза още тя, обръщайки се към гостите. Малко е да кажем, че само един ден ви посвещаваме, защото истината е, че няма човешки живот без вас и това не може да се каже за нито една друга професия. Зная какво означава българският лекар, колко отговорност, съвест, труд и всекидневен ангажимент крият не 8 или 12, а понякога 24 часа. И днес обществото ни се нуждае от светлите примери, имаме голяма нужда да разкажем за вас, за постиженията ви, за високото ниво на медицината в България, за това как всеки ден се срещате с пациентите си, лекувате ги, давате им човешката надежда, каза още Йотова.

Държавният глава се обърна към министъра на здравеопазването Катя Ивкова, посочвайки, че наследява система, която работи в големите градове, но в малките населени места не е така, тъй като се закриват болнични отделения. Ваша ще бъде грижата за справедливата здравна система и за достъпа на всеки до здравеопазването така, както изповядва Конституцията, допълни Йотова. Тези хора са герои заради условията, в които работят и често несправедливо получават упреци. Зная какво е да си лекар, зная го от собствената си биография и личен живот, зная какво означава сутрин да излезеш за работа, а денят ти да е започнал предишната вечер, когато през съзнанието ти е преминала мисълта за пациентите, които трябва да лекуваш на следващия ден, каза още президентът Йотова. Зная колко е вълнуващ моментът да чуете „Докторе, благодаря“, допълни тя. Гордеем се с вас, с това, което сте направили, с това, че създавате школи, макар и не структурирани като училища, а школи на младите хора, които ви следват и те сякаш се качват на раменете ви, за да се изкачат още по-високо.

Медицината се развива със стремителна скорост, новите технологии навлизат все повече, изкуственият интелект ще навлиза все повече, но отговорността и решенията ще бъдат ваши, добави президентът Йотова.

Само една спокойна дума понякога лекува повече и дава повече надежда от най-доброто лекарство и вие го правите, познавам мнозина от вас и се гордея с вас. Не можем да бъдем добро общество, ако само искаме и нищо не даваме, а най-малкото е в България да има достойни условия за вашия труд. Колкото и да е напреднала медицината, трябва добро финансиране, допълни Йотова. Присъствието на министъра на финансите тук приемам като гаранция, каза още тя.

Тълъб Донев също поздрави присъстващите

Само с постоянен диалог между държава, лекарски съюз и академичните среди ще намерим устойчиви решения за здравеопазването, каза Гълъб Донев, министър на финансите.

На церемонията присъстваха и омбудсманът Велислава Делчева, представители на ръководствата на НЗОК, Българския зъболекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз, лекари, представители на академичната общност и други гости.