„Беше в шок и облян в кръв!“: Двама ученика се колят до смърт за място на чина

Няма опасност за живота на 14-годишното момче от Карнобат, което беше нападнато и прободено с нож от свой връстник в понеделник сутринта.

Пострадалото дете е с множество прободни рани в лявата част на тялото, като някои от тях са с дълбочина около 10 сантиметра, предаде NOVA.

По информация на лекарите към момента няма опасност за живота му.

Според близки на пострадалото момче до насилието се е стигнало след

спор между двамата ученици за това кой да седне на определено място в класната стая

Конфликтът се е пренесъл в района на стадиона в Карнобат, където едното момче извадило нож и нанесло множество прободни рани на съученика си.

След инцидента нападателят избягал, но по-късно бил открит и задържан от полицията за срок до 24 часа.

Намерено е и оръжието, с което е извършено нападението.

По информация от близки на пострадалото момче двамата ученици са в осми клас в едно от училищата в Карнобат. Познават се от около месец -месец и половина - от началото на учебната година.

Веднага след инцидента пострадалото момче получило първа медицинска помощ в лекарския кабинет на училището, а нападателят избягал. Наложило се

полицията да го издирва в продължение на часове, преди да бъде открит и задържан

По-късно станало ясно, че младежът е задържан за срок до 24 часа. Намерено е и оръжието - ножът, с който е нападнал своя връстник.

NOVA се срещна с бащата на пострадалото момче и негови роднини пред лечебното заведение. Хората бяха изключително разстроени и в шок. По думите им в подобно състояние било и самото дете.

"Обади ми се негов съученик и ми каза, че са го намушкали. Веднага тръгнахме, излязохме от работа и отидохме на мястото. Там имаше линейки и полиция", разказа бащата на раненото момче Щилиян Стефанов.

И допълни: "Това не е първи подобен случай за нападателя. Знам, че е проявил агресия и към друго дете. Лекарите ще изготвят медицинските документи. Ще търся правата си и ще настоявам да има последствия".

Пострадалото момче е било транспортирано в болницата, където е прегледано от екип от трима лекари, сред които хирурзи и ортопеди.

"Детето беше в шок и обляно в кръв. Рядко се виждат подобни картини, особено при деца. Имаше няколко прободни наранявания - пет в лявата част на гърба, едно отпред, под ключицата, както и сериозно нараняване на дясната страна на устната, която на практика беше разрязана почти на две.

Картината в първия момент беше доста драматична"

Това заяви детският хирург в МБАЛ "Сърце и Мозък- Бургас" д-р Румен Христов.

Раните са били доста дълбоки - на места около 10 сантиметра. "За щастие, въпреки че се намираха в близост до жизненоважни органи, те не проникваха в гръдната кухина. Детето говореше, но беше силно стресирано и уплашено. В момента е в добро общо състояние. Възстановяването протича спокойно. Преди малко бяхме при него и засега нещата се развиват благоприятно", обясни лекарят.

Момчето ще остане вероятно около седмица под лекарско наблюдение, докато приключи антибиотичното лечение и медиците се уверят, че раните заздравяват нормално.