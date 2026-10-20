Мъж от село Сарая и турчин са загиналите при катастрофата Пазарджишко

Мъж на 69-годишна възраст от пазарджишкото село Сарая и 38-годишен турски гражданин са загиналите при тежката катастрофа между автобус и товарен автомобил с полуремарке на пътя Пазарджик – Пловдив, малко след разклона за село Говедаре. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

69-годишният мъж е управлявал автобуса, който е пътувал по линията Пазарджик – Пловдив и е превозвал работници за частна фирма в Пловдив. В момента на катастрофата в автобуса не е имало пътници. Загиналият водач на товарния автомобил е 38-годишен турски гражданин със статут на законно пребиваващ в България.

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Камионът е превозвал метални профили, а шофьорът е работил за българска транспортна фирма със седалище в Пазарджишка област.

Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват.

Извършен е оглед на местопроизшествието от дежурна група на Районното управление в Пазарджик в присъствието на съдебен лекар.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Пътят, който беше затворен в отсечката от село Мало Конаре до Стамболийски заради катастрофата, вече е отворен за движение.